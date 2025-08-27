500 первоклассников Татарстана получили от «Таттелекома» рюкзаки со школьными принадлежностями

Компания по традиции присоединилась к республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Фото: администрация Советского района г. Казани

В преддверии нового учебного года «Таттелеком» подарил рюкзаки с комплектом школьных принадлежностей и канцелярских товаров 360 ребятам со всего Татарстана из малообеспеченных и многодетных семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, компания подготовила портфели для 141 ребенка сотрудников компании.

Торжественные мероприятия проводились во всех районах республики. В Казани вручение подарков состоялось 20 августа в КЦ «Сайдаш». Для юных гостей подготовили концертную программу, шоу мыльных пузырей и пригласили аниматоров, которые порадовали зрителей конкурсами и играми. Настоящим сюрпризом для будущих первоклассников стал приезд байкеров.

Со словами напутствия к первоклассникам и их родителям обратился заместитель генерального директора по операционной деятельности и режиму ПАО «Таттелеком» Сергей Белобородов:

— Наша компания обеспечила интернетом все школы республики, чтобы вы могли не просто получать знания, но и учиться программировать, создавать компьютерные игры. Желаем вам стать грамотными пользователями Сети, где можно найти не только интересную, но и полезную информацию.

Реклама. ПАО «Таттелеком»

