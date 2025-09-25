Банк ЗЕНИТ улучшает условия рефинансирования: существенное снижение процентной ставки

С 25 сентября процентная ставка рефинансирования снижается сразу более чем на 4 п.п.

Банк ЗЕНИТ продолжает снижение ставок по программам кредитования. С 25 сентября процентная ставка рефинансирования снижается сразу более чем на 4 п.п. (ПСК: 18,282% -40,219%).

Теперь минимальный уровень ставки начинается от 12,3% годовых при условии оформления страхования жизни. Программа позволяет объединить до 5 кредитов из любых банков на сумму до 5 млн рублей и делать один ежемесячный платёж по сниженной ставке(рассчитывается индивидуально для каждого клиента). Также у клиента есть возможность получить дополнительную сумму на любые цели в рамках рефинансирования.

«Благодаря смягчению денежно-кредитной политики ЦБ РФ мы стремимся предоставлять нашим клиентам как можно более выгодные условия кредитования. В дальнейшем банк планирует продолжить улучшать условия для получения кредита, заботясь о благополучии наших заёмщиков», —подчеркнул Вадим Зайцев, начальник управления развития кредитных продуктов Банка ЗЕНИТ.

Ознакомиться с продуктом можно на сайте банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.Изучите все условия кредита (займа) на zenit.ru/trf

