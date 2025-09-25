Ренат Гайнутдинов назначен главой госкомитета Татарстана по тарифам
Указ подписал Рустам Минниханов
Ренат Гайнутдинов сменил Александра Груничева. Ранее он занимал должность начальника управления экономики, финансов и распоряжения госимуществом в Кабмине Татарстана.
