Ренат Гайнутдинов назначен главой госкомитета Татарстана по тарифам

10:20, 25.09.2025

Указ подписал Рустам Минниханов

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Ренат Гайнутдинов назначен главой госкомитета Татарстана по тарифам. Указ подписал Рустам Минниханов.

Ренат Гайнутдинов сменил Александра Груничева. Ранее он занимал должность начальника управления экономики, финансов и распоряжения госимуществом в Кабмине Татарстана.

Наталья Жирнова

