С 2026 года в России запретят автопродление онлайн-подписок

Сервисам поставят запрет на списывание денег без согласия клиентов

Госдума приняла закон о защите прав потребителей в сфере онлайн-подписок. Планируется изменить правила работы с цифровыми услугами, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Согласно новому закону, который вступит в силу с 1 марта 2026 года, будет запрещено автоматическое продление онлайн-подписок без явного согласия пользователя. Сервисы будут обязаны получить отдельное разрешение клиента на использование ранее предоставленных платежных реквизитов для списания средств.

Изменения коснутся как банковских счетов, так и электронных платежных систем.

— Новые нормы усовершенствуют действующее регулирование, предусмотренное едиными правилами в области защиты прав потребителей Союзного государства, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Наталья Жирнова