Центробанк рассказал об усиленной защите российских банкнот

Современная серия банкнот защищена намного надёжнее, чем купюры выпуска 1997 года

Фото: Артем Дергунов

Российские денежные знаки последней серии оснащены несколькими уровнями защиты, значительно затрудняющими их подделку, сообщил заместитель председателя Центробанка России Сергей Белов. Об этом сообщает РИА «Новости»

Современная серия банкнот защищена намного надёжнее, чем купюры выпуска 1997 года. Причём чем выше номинал, тем сильнее защита.

Первая линия защиты предназначена для обычных пользователей. Человек способен визуально проверить подлинность купюр, просматривая их на просвет или наклоняя бумагу, а также ощущая некоторые элементы пальцами.

Второй уровень защиты рассчитывается на банковские автоматы и терминалы оплаты. Специальные датчики сканируют краску и бумагу на наличие уникальных характеристик, отличающих настоящие банкноты от поддельных.

Третий уровень применяется исключительно Центробанком при машинной обработке крупных партий наличных. Используемое специализированное оборудование способно моментально выявить фальшивые банкноты.

Отдельно Сергей Белов упомянул особенности новой версии 5-тысячной купюры. Её отличает сложный водяной знак с элементами городской архитектуры и изображённым зданием Главного почтамта. Кроме того, специальная нить меняет рисунок при наклоне — число «5000» плавно заменяется надписью «ЦБ РФ».

Дмитрий Зайцев