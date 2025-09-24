Новости экономики

Инфляционные ожидания россиян снизились в сентябре почти на 1%

14:52, 24.09.2025

Августовский показатель составил 13,5%

Фото: Артем Дергунов

По данным мониторинга Центробанка, в сентябре произошло снижение инфляционных ожиданий населения относительно следующего года. Граждане ожидают рост цен через год на уровне 12,6%.

Это на 0,9% ниже, чем августовский показатель в 13,5%. Рост наблюдается среди всех групп населения, включая граждан как со сбережениями, так и без них. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на снижение показателей, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.

Бизнес-сектор также демонстрирует некоторое снижение ценовых ожиданий. При этом в последние месяцы показатели остаются относительно стабильными. Ранее цены на товары и услуги снизились в 70 регионах страны.

Наталья Жирнова

Экономика

