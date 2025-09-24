Новости спорта

Далер Кузяев официально перешел в «Рубин»

15:57, 24.09.2025

Уроженец Набережных Челнов подписал контракт с казанским клубом

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Полузащитник Далер Кузяев стал игроком «Рубина». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Кузяев подписал с «Рубином» контракт до конца текущего сезона. Он будет играть под номером 14. Футболист перешел в казанский клуб на правах свободного агента.

Два последних сезона Кузяев провел во французском «Гавре». Полузащитник также выступал в России за «Зенит» и «Ахмат», где пересекался с нынешним тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Кузяев является уроженцем Набережных Челнов.

Ранее «Рубин» после закрытия трансферного окна объявил о подписании контракта с Антоном Швецом.

Зульфат Шафигуллин

