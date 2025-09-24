Далер Кузяев официально перешел в «Рубин»
Уроженец Набережных Челнов подписал контракт с казанским клубом
Полузащитник Далер Кузяев стал игроком «Рубина». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Кузяев подписал с «Рубином» контракт до конца текущего сезона. Он будет играть под номером 14. Футболист перешел в казанский клуб на правах свободного агента.
Два последних сезона Кузяев провел во французском «Гавре». Полузащитник также выступал в России за «Зенит» и «Ахмат», где пересекался с нынешним тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Кузяев является уроженцем Набережных Челнов.
Ранее «Рубин» после закрытия трансферного окна объявил о подписании контракта с Антоном Швецом.
