Со следующего года МРОТ в России вырастет до 27 тыс. рублей

Он увеличится более чем на 20%

Фото: Артем Дергунов

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2026 года составит 27 093 рубля, увеличившись более чем на 20%. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».



— Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27 093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек, — заявил он в ходе заседания правительства России.

Напомним, недавно лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 50 тыс. рублей. По его словам, для достижения таких зарплат необходимо пересмотреть кредитно-денежную, бюджетную и налоговую политику государства.



Галия Гарфиуллина