Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих

Их доход вырастет на 7,6%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Зарплаты чиновников вырастут с 1 октября.

— Повысить <…> размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными им классными чинами, — говорится в указе.



Кроме того, на 7,6% будут проиндексированы зарплаты президента, премьера, министров, руководителей отдельных ведомств, а также главы СК и генпрокурора России.

Напомним, в 2026 году в России будет проведена индексация практически всех видов пособий. Речь идет, в частности, о пособии по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

Галия Гарифуллина