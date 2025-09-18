Цены на товары и услуги снизились в 70 регионах страны

В четырех регионах темпы снижения оказались выше показателей предыдущего месяца

Фото: Динар Фатыхов

В большинстве российских регионов зафиксировано снижение инфляции. Об этом сообщает Центральный банк России.

По данным статистики, в августе по сравнению с июлем цены на товары и услуги снизились в 70 субъектах РФ. При этом в четырех регионах темпы снижения оказались выше показателей предыдущего месяца.

Заметное удешевление коснулось продовольственных товаров. Подешевели овощи, фрукты, яйца, а также сливочное и растительное масло. На рынке непродовольственных товаров сложилась неоднородная ситуация. Некоторые категории, зависимые от импорта, такие как средства связи, парфюмерия, косметика, одежда и обувь, показали рост цен из-за ослабления курса рубля. В то же время продолжили дешеветь легковые автомобили, инструменты и оборудование.

Также годовая инфляция замедлилась в 77 регионах страны, однако ее уровень по-прежнему остается выше целевого показателя.

В 2026 году в России будут проиндексированы практически все виды пособий.

Наталья Жирнова