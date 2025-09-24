Хайруллин: «70% выпускников остаются жить и трудиться в Татарстане»

В Татарстане обсудили поддержку талантливой молодежи

На заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Татарстана рассмотрели ход реализации госпрограммы «Стратегическое управление талантами в РТ», которую координирует Казанский университет талантов. Доклад представил замминистра образования и науки республики Рамиль Хайруллин.

С 2020 года в различных мероприятиях поучаствовали больше 113 тыс. школьников, представляя Татарстан. Для талантливых ребят создали специальную электронную базу, сейчас в ней зарегистрировано более 25 тыс. одаренных детей, и 6,5 тыс. из них получают помощь от государства.

По словам заместителя министра образования Рамиля Хайруллина, проблема отъезда молодых специалистов действительно существует. Однако ситуация не выглядит критической: 70% выпускников все же остаются трудиться в родной республике.



Кроме того, власти планируют увеличить финансирование образования на 20% в ближайшие годы. Это коснется детских садов, школ и кружков. Ранее «Реальное время» сообщало, что в России на сферу образования планируют направить более 700 млрд рублей. Этот бюджет предусмотрен для строительства и ремонта учебных учреждений в период с 2026 по 2028 год.

Наталья Жирнова