Почетные звания и медали: работники «ТАИФ-НК» получили заслуженное признание

Нефтепереработчиков отметили правительственными наградами

В день рождения Нижнекамска в ЗАГСе состоялась торжественная церемония награждения тех, кто внес большой вклад в развитие города. Медалями, благодарственными письмами, почетными грамотами и званиями республиканского и федерального значения отметили более 20 человек из разных сфер деятельности.

— Вы своим примером доказали, что Нижнекамск — город патриотов своего родного края, — обратился к участникам церемонии мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Среди награжденных были двое представителей АО «ТАИФ-НК». Оператор технологических установок завода Бензина Радик Качкин был удостоен юбилейной медали «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Это новая государственная награда Татарстана, учрежденная специально к памятной дате.

— На предприятии работаю с 2007 года. Это награждение стало для меня полной неожиданностью. Я рад, что мои труды так высоко оценили. Считаю, что это не только моя личная награда, но и всего коллектива. Буду дальше работать на благо родного предприятия и города, — рассказал Радик Качкин.

Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» было присвоено заместителю главного энергетика АО «ТАИФ-НК» Айдару Камалову. На предприятие он пришел в 2015 году в должности начальника смены электроцеха КГПТО. В течение 10 лет принимал активное участие в реализации множества проектов, касающихся электроснабжения объектов КГПТО от котлована до успешного проведения пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию комплекса.

— Хотел бы сказать слова благодарности руководству «ТАИФ-НК», КГПТО за поддержку и высокую оценку моей работы. Мы, не побоюсь этого слова, бок о бок, совместно выполняем поставленные задачи, только высокий профессионализм моих руководителей приводит к реализации амбициозных целей и задач. Уверен, что и в дальнейшем наша слаженная работа в команде будет сопутствовать процветанию предприятия. Отдельно хотел бы сказать спасибо моей семье: маме, бабушке, брату, супруге и детям, которые оказывают мне всестороннюю поддержку и дают возможность профессионально развиваться, — поделился эмоциями после церемонии награждения Айдар Камалов.

