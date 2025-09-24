Volvo обновила электрический кроссовер EX90 после провального дебюта

Новая версия 2026 года получила 800-вольтовую систему и мощный компьютер Nvidia

Компания Volvo представила обновленную версию электрического кроссовера EX90, который поступит в продажу в 2026 году. Модель 2025 года столкнулась с серьезными проблемами: владельцы жаловались на сбои в программном обеспечении, в США против Volvo подали иски, а Consumer Reports опубликовал резкую критику. Теперь производитель из Швеции старается исправить ошибки.

Главным техническим изменением стала новая 800-вольтовая электрическая архитектура. Благодаря этому EX90 сможет восполнять запас хода на 250 км всего за 10 минут на скоростной зарядке. Версия 2025 года заряжается от 10 до 80% за полчаса. Одновременно компания снизила вес батареи и электромоторов за счет применения новых материалов.

Еще одним крупным обновлением стал переход на вычислительную платформу Nvidia Drive Orin. Она позволит расширить возможности автопилота и со временем добавлять новые функции. Владельцы машин 2025 года смогут бесплатно установить этот компьютер в сервисных центрах Volvo. В компании подчеркивают, что новое решение обеспечит стабильную работу систем безопасности и мультимедиа с обновлениями «по воздуху».

Кроме того, EX90 получил улучшенные системы помощи водителю. В список вошли: оповещения о гололеде и авариях впереди, функция экстренной остановки при недееспособности водителя и автоматический маневр уклонения, который теперь работает и в темное время суток.



Артем Гафаров