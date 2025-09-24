Почти 3 тысячи дронов пытались незаконно ввезти в Россию из Китая

Таможенники также обнаружили 200 единиц комплектующих

Фото: Динар Фатыхов

Дальневосточные таможенники зафиксировали незаконный ввоз крупной партии БПЛА из Китая. По документам груз предназначался российской компании и был заявлен как игрушки и товары народного потребления. Об этом сообщили в телеграм-канале ФТС России.



При досмотре двух фур выяснилось, что в составе груза находились два БПЛА самолетного типа, около 2,7 тыс. квадрокоптеров и свыше 200 различных комплектующих. Часть беспилотников была оснащена камерами наблюдения, тепловизорами и специальными устройствами для сброса грузов.

Сообщается, что по документам груз предназначался российской компании и был заявлен как игрушки и товары народного потребления. Однако фактическое содержимое коробок существенно отличалось от заявленного.



По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Наталья Жирнова