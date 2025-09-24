Новости общества

19:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Почти 3 тысячи дронов пытались незаконно ввезти в Россию из Китая

11:26, 24.09.2025

Таможенники также обнаружили 200 единиц комплектующих

Почти 3 тысячи дронов пытались незаконно ввезти в Россию из Китая
Фото: Динар Фатыхов

Дальневосточные таможенники зафиксировали незаконный ввоз крупной партии БПЛА из Китая. По документам груз предназначался российской компании и был заявлен как игрушки и товары народного потребления. Об этом сообщили в телеграм-канале ФТС России.

При досмотре двух фур выяснилось, что в составе груза находились два БПЛА самолетного типа, около 2,7 тыс. квадрокоптеров и свыше 200 различных комплектующих. Часть беспилотников была оснащена камерами наблюдения, тепловизорами и специальными устройствами для сброса грузов.

скриншот телеграм-канала ФТС России

Сообщается, что по документам груз предназначался российской компании и был заявлен как игрушки и товары народного потребления. Однако фактическое содержимое коробок существенно отличалось от заявленного.

По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Ранее жительницу Казани оштрафовали за контрабанду браслетов и колец Cartier из ОАЭ за 2 млн рублей.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также