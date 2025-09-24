Камская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за овербукинг

Компания понесла наказание по причине оказания услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, уже во второй раз

Фото: Максим Платонов

Камская транспортная прокуратура провела проверку по жалобе пассажира на нарушение его прав авиаперевозчиком. Причиной стал овербукинг, сообщает в телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.

В августе 2025 года авиакомпания продала больше билетов, чем было пассажирских мест на борту самолета, следовавшего по маршруту Набережные Челны — Сочи. Из-за этого один из пассажиров не смог вылететь запланированным рейсом и был вынужден отправиться в пункт назначения другим самолетом.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Согласно данным, у авиакомпании такое административное нарушение происходит во второй раз. После проверки Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ за повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Авиакомпании назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Такие изменения вступили в силу после того, как Щербинский суд Москвы признал нормы по ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными и обязал компанию их пересмотреть.



Наталья Жирнова