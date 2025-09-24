Камская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию за овербукинг
Компания понесла наказание по причине оказания услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, уже во второй раз
Камская транспортная прокуратура провела проверку по жалобе пассажира на нарушение его прав авиаперевозчиком. Причиной стал овербукинг, сообщает в телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.
В августе 2025 года авиакомпания продала больше билетов, чем было пассажирских мест на борту самолета, следовавшего по маршруту Набережные Челны — Сочи. Из-за этого один из пассажиров не смог вылететь запланированным рейсом и был вынужден отправиться в пункт назначения другим самолетом.
Согласно данным, у авиакомпании такое административное нарушение происходит во второй раз. После проверки Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ за повторное оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Авиакомпании назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Ранее «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Такие изменения вступили в силу после того, как Щербинский суд Москвы признал нормы по ручной клади, установленные авиакомпанией «Победа», незаконными и обязал компанию их пересмотреть.
