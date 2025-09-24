Отечественная музыка может стать приоритетной на спортивных аренах

Особое внимание предлагается уделить произведениям патриотического содержания

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы предложили изменить музыкальное сопровождение крупных спортивных мероприятий в России. Инициаторами выступили глава комитета по спорту Олег Матыцин, а также парламентарии Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Татарстана.

Документ с инициативой был направлен зампредседателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Документ включает в себя предложение рекомендовать организаторам спортивных мероприятий отдавать приоритет музыкальным композициям отечественных авторов. Особое внимание предлагается уделить произведениям патриотического содержания.

— Это укрепит национальный дух и станет поддержкой для наших музыкантов. Тем более что многие зарубежные исполнители в последние годы демонстрируют враждебное отношение к России и отказываются от концертов в нашей стране, — сообщает Илья Вольфсон.

Ранее минпросвещения включило песни Shaman'a и Газманова в школьную программу.

Наталья Жирнова