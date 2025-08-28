Минпросвещения включило песни Shaman'a и Газманова в школьную программу
В список вошли 37 композиций
Минпросвещения рекомендовало включить 37 патриотических песен в школьную программу. Среди них — композиции Shaman'a, Олега Газманова, Дениса Майданова и Сергея Трофимова, сообщает пресс-служба министерства.
Песни будут изучать на уроках музыки. В списке, например, «Красно солнышко», «День Победы», «Как прекрасен этот мир», «Моя Россия» (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк» (Олег Газманов), «Родина» (Сергей Трофимов), «Россия» (Денис Майданов).
Уточняется, что решение об использовании рекомендованных песен школы принимают самостоятельно.
