У жительницы Казани обнаружили незаконно ввозимый табак

Ее остановили таможенники Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники таможни Татарстана обнаружили у 27-летней жительницы Казани табак, ввоз которого производился незаконно. Девушка прилетела рейсом из Турции, сообщается в пресс-службе таможни.

Сообщается, что в ручной клади у нее находилось 2 кг табака. Это в семь раз превышает норму, которая составляет 250 граммов.

У жительницы Казани изъяли 1 750 граммов табака. В отношении нее возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2. «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию…».

Помимо этого, татарстанская таможня пополнила казну на 2 млн рублей, выявив «серую» электронику.

Наталья Жирнова