Российские средства ПВО сбили 70 дронов ВСУ за прошедшую ночь

С 23:00 до 7:00 БПЛА были уничтожены над пятью регионами и акваторией Черного моря

Фото: Татьяна Демина

Российские средства ПВО в период с 23:00 до 07:00 уничтожили 70 украинских дронов над рядом регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно данным, БПЛА сбиты над пятью регионами, среди которых территории Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Также сообщается, что в Волгоградской области ПВО отразили атаку БПЛА на топливно-энергетические объекты. Об этом сообщил губернатор области Андрей Бочаров.

— По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В Татарстане с 6:09 действует режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова