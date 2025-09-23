Казань вошла в топ-5 популярных направлений для поездок на выходные в России

В этом рейтинге столица Татарстана уступила только Санкт-Петербургу, Москве и Сочи

Фото: Реальное время

По итогам летнего сезона 2025 года Казань заняла четвертое место среди самых популярных городов для поездок на выходные, согласно исследованию «Яндекс Путешествий». В этом рейтинге столица Татарстана уступила только Санкт-Петербургу, Москве и Сочи.

Согласно данным исследования, проведенного на основе обезличенных данных о бронированиях отелей и апартаментов в России, россияне все чаще выбирают короткие поездки. Число путешествий на выходные выросло на 42%, по сравнению с прошлым годом. Санкт-Петербург стал лидером с 14% от всех поездок, за ним следуют Москва (13%) и Сочи (5%). Казань с 4% занимает уверенное четвертое место, а Нижний Новгород замыкает пятерку с 3%.

Для более длительных поездок на 10—14 дней россияне предпочитают курортные и оздоровительные направления, такие как Геленджик и Кисловодск, а также зарубежные города — Гагру, Рим, Барселону и Париж.

Также исследование показало, что россияне стали больше путешествовать внутри своих регионов: доля таких бронирований увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом подавляющее большинство путешественников предпочитали останавливаться в гостиницах, на которые приходится 75% от общего числа забронированного жилья.

Средняя цена за ночь на внутренних направлениях в высокий сезон возросла на 7% и составила 7 490 рублей. Наибольшее повышение цен затронуло двухзвездочные и однозвездочные отели, где стоимость ночи увеличилась на 14% и 12% соответственно.

Напомним, что Татарстан вошел в число главных туристических направлений лета 2025.



Анастасия Фартыгина