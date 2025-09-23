В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке: огонь охватил два здания

Огонь распространился на два вольера, однако пожарным удалось спасти двух животных — быка и верблюда

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило произошел пожар, который охватил два здания. Сигнал о возгорании поступил в МЧС России во вторник, и на место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По информации пресс-службы МЧС, в ликвидации пожара участвуют более 30 специалистов и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Огонь распространился на два вольера, однако пожарным удалось спасти двух животных — быка и верблюда.

Очевидцы сообщают, что пожар возник в дальней части зоопарка, где в настоящее время ведутся строительные работы. В социальных сетях также появились сообщения о криках животных, доносящихся с места происшествия.

На данный момент официальных комментариев от администрации зоопарка не поступало. Напомним, что Новосибирский зоопарк — один из крупнейших в России, занимающий площадь 67 гектаров и вмещающий около 12 тысяч особей 803 видов со всех континентов.

Это не первый инцидент в зоопарке: в 2022 году в зимнем питомнике для птиц произошел пожар, в результате которого погибли 26 пернатых.

Анастасия Фартыгина