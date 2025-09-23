МВД России опровергло слухи о введении ограничений на праворульные автомобили

В 2024 году доля погибших в ДТП с участием праворульных автомобилей составила около 12% от общего числа погибших

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство не поддерживает и не выдвигало инициатив по введению дополнительных обременений на транспортные средства с правым расположением рулевого управления, таких как утилизационный сбор или ограничения на ввоз.

В своем заявлении Волк отметила, что в 2024 году доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях с участием праворульных автомобилей составила около 12% от общего числа погибших в ДТП.

В связи с этим в рамках новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения, планируется изучение возможностей обеспечения безопасности эксплуатации праворульных автомобилей. Это включает оценку рисков, связанных с особенностями конструкции таких автомобилей и их взаимодействием с дорожной инфраструктурой.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Волк подчеркнула, что в проекте стратегии не предусмотрены запреты на использование праворульных автомобилей. Вместо этого акцент будет сделан на просветительскую работу с водителями и улучшение качества их подготовки для повышения безопасности при управлении такими транспортными средствами.

— МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. В настоящее время ведомством не разрабатываются и не планируются проекты нормативных правовых актов в этой сфере, — добавила Ирина Волк.



Анастасия Фартыгина