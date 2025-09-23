Строительство нового корпуса горбольницы №5 в Челнах составит 6 млрд рублей

Финансирование проекта будет осуществляться поровну из бюджетов Татарстана и России

Фото: Мария Зверева

На первом заседании городского совета V созыва мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что строительство нового корпуса городской больницы №5 обойдется в 6 млрд рублей.

Финансирование проекта будет осуществляться поровну из бюджетов Татарстана и России.

Магдеев отметил, что текущее здание больницы, расположенное в бывшем общежитии 1976 года постройки, нуждается в обновлении. С момента открытия, в 1983 году, больница обслуживает несколько районов Закамского региона. В настоящее время через пятую горбольницу проходит от 25 до 26 тыс. пациентов ежегодно, а амбулаторно-поликлиническая сеть принимает около 70 тыс. обращений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Очевидно, что объект требует внимания и нового строительства, — подчеркнул мэр.

Он также добавил, что земельный участок для нового медицинского здания уже выбран, и в настоящее время ведется предпроектная работа. В этом году на разработку проектно-сметной документации выделено 65 млн рублей. В качестве ориентировочного примера для нового здания используется проект седьмой городской больницы Казани.

Конкретные сроки начала и окончания строительства пока не были озвучены, однако мэр выразил уверенность в необходимости данного проекта для улучшения медицинского обслуживания в регионе.

Анастасия Фартыгина