Объем внутренних затрат на исследования и разработки в России достиг 1,88 трлн рублей

Согласно анализу данных Росстата, проведенному НИУ ВШЭ, объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в России в 2024 году составил 1,88 трлн рублей, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение эквивалентно 235,1 млрд рублей в действующих ценах, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ключевые выводы исследования показывают, что по абсолютным масштабам затрат на науку Россия занимает 9-е место в мировом рейтинге, с показателем $64,9 млрд США по паритету покупательной способности. В десятке лидеров также находятся США, Китай, Япония.

Численность персонала, занимающегося исследовательскими работами, к концу 2024 года возросла до 675,7 тыс. человек, что на 0,8% больше. Среди исследователей значительная часть (43,3%) составляют молодые ученые в возрасте до 39 лет.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил: «Эти позитивные тенденции — результат большой системной работы в рамках объявленного президентом Десятилетия науки и технологий. Мы продолжим уделять приоритетное внимание финансированию исследований и разработок и концентрировать ресурсы для достижения технологического лидерства. Особенно важно, чтобы при этом значительно росло финансирование со стороны бизнеса».

Рост ключевых показателей связан с расширением круга организаций, осуществляющих исследования и разработки. В 2024 году их количество превысило 4,1 тыс., увеличившись на 0,8%. Прирост обеспечен преимущественно организациями промышленности, которые все активнее включаются в исследовательскую деятельность.



