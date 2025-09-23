Массовые задержки и отмена рейсов произошли в аэропорту Казани
Было задержано 20 вылетающих рейсов и семь рейсов отменено
По данным табло аэропорта Казани, 23 сентября было задержано 20 вылетающих рейсов и семь рейсов отменено.
Отменены следующие рейсы:
- SU 1199 в Москву (Шереметьево);
- SU 1271 в Москву (Шереметьево);
- FV 6200 (SU 6200) в Москву (Шереметьево);
- SU 1269 в Москву (Шереметьево);
- TK 430 в Стамбул (новый аэропорт);
- FV 6198 (SU 6198) в Москву (Шереметьево);
- SU 2839 в Санкт-Петербург;
- SU 1277 в Москву (Шереметьево).
Задержаны рейсы по следующим направлениям:
- Стамбул (новый аэропорт): DP 973 (вылет перенесен с 10:45 на 19:40);
- Сочи: DP 338 (вылет перенесен с 12:05 на 17:45);
- Анталья: SU 794 (вылет в 12:20), ZF 1017 (вылет перенесен с 22:00 на 23:00);
- Москва (Шереметьево): N4 60 (вылет перенесен с 12:35 на 06:25 24 сентября), DP 6844 (вылет перенесен с 20:00 на 23:30), DP 6842 (вылет перенесен с 23:15 на 02:40 24 сентября);
- Калининград: N4 731 (вылет перенесен с 13:05 на 15:55);
- Новосибирск: S7 5036 (вылет перенесен с 13:15 на 21:30);
- Петрозаводск: RT 631 (вылет перенесен с 13:25 на 18:00);
- Ашхабад: T5 734 (вылет перенесен с 13:45 на 13:45 24 сентября);
- Уфа: UT 134 (вылет перенесен с 14:30 на 15:30);
- Санкт-Петербург: N4 244 (вылет перенесен с 14:55 на 19:15), N4 246 (вылет перенесен с 17:20 на 18:50);
- Минеральные Воды: N4 701 (вылет перенесен с 15:15 на 19:25);
- Челябинск: WZ 2258 (вылет перенесен с 19:45 на 01:20 24 сентября);
- Камрань: EO 3529 (вылет перенесен с 20:15 на 20:50);
- Ош: U6 2513 (вылет перенесен с 21:00 на 01:15 24 сентября);
- Ташкент: HY 650 (вылет перенесен с 22:10 на 03:55 24 сентября);
- Махачкала: N4 707 (рейс задержан, новое время вылета не указано).
Анастасия Фартыгина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».