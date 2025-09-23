Казанцев предупредили об испытаниях на пороховом заводе: ожидаются громкие хлопки

Испытания стартовали сегодня в 8:00 и продлятся до 20:00

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением плановых испытаний на пороховом заводе жители Казани могут услышать громкие хлопки в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Испытания стартовали сегодня в 8:00 и продлятся до 20:00. В администрации подчеркнули, что данные мероприятия являются регулярными и не представляют угрозы для безопасности граждан.



Накануне в Татарстане спустя четыре часа отменили угрозу атаки БПЛА. Несмотря на отмену непосредственной угрозы атаки, режим «Беспилотная опасность» в регионе сохраняется. Он действует с 22 сентября 22:15 мск.



Анастасия Фартыгина