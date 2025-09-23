В Татарстане спустя четыре часа отменили угрозу атаки БПЛА

Но режим «Беспилотная опасность» в регионе сохраняется

РСЧС сообщило об отмене угрозы атаки БПЛА по территории республики. Соответствующее экстренное предупреждение было опубликовано сегодня в 12:03 мск. Ранее угрозу объявили в 08:06 мск.

предоставлено МЧС России

Несмотря на отмену непосредственной угрозы атаки, режим «Беспилотная опасность» в регионе сохраняется. Он действует с 22 сентября 22:15 мск.

Рената Валеева