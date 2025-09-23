В Казани маршруты автобусов №31 и 89 изменили названия и схему движения

Это связано с переименованием остановки «IKEA» в «ТЦ Мега»

Фото: Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани сообщил об изменениях в маршрутах автобусов №31 и 89, связанных с переименованием остановки «IKEA» в «ТЦ Мега».

Внесены следующие изменения:

маршрут №31: обновлено название маршрута: теперь он называется «ТЦ Мега — жилой массив Старое Победилово»;

маршрут №89: на пути к конечной «Академика Сахарова» добавлена дополнительная остановка — «ТЦ Мега».

Рената Валеева