В Казани маршруты автобусов №31 и 89 изменили названия и схему движения

14:09, 23.09.2025

Это связано с переименованием остановки «IKEA» в «ТЦ Мега»

Фото: Максим Платонов

Комитет по транспорту Казани сообщил об изменениях в маршрутах автобусов №31 и 89, связанных с переименованием остановки «IKEA» в «ТЦ Мега».

Внесены следующие изменения:

  • маршрут №31: обновлено название маршрута: теперь он называется «ТЦ Мега — жилой массив Старое Победилово»;
  • маршрут №89: на пути к конечной «Академика Сахарова» добавлена дополнительная остановка — «ТЦ Мега».

Сегодня глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с предложением запретить принудительно высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или право на льготный проезд.

Рената Валеева

