В Татарстане расширят список получателей бесплатной юрпомощи

Законопроект внесет изменения в статью 12 республиканского закона

Фото: Динар Фатыхов

Комитет по законности и правопорядку и Экспертный совет при комитете парламента Татарстана рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 12 республиканского закона об оказании бесплатной юридической помощи.

Разработанный законопроект направлен на конкретизацию категорий лиц, оставшихся без попечения родителей.

Согласно предлагаемым изменениям, бесплатную юридическую помощь смогут получить граждане в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя или единственный родитель. Также право получат их представители при обращении по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов этих людей.

За первые шесть месяцев 2025 года юристы Государственного юридического бюро Татарстана оказали бесплатную юридическую помощь более 800 военнослужащим и членам их семей.



Рената Валеева