Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР
Он освобожден подразделениями «Южной» группировки войск.
Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Переездное в Донецкой Народной Республике в ходе продолжающейся СВО.
Согласно сообщению ведомства, населенный пункт Переездное освобожден подразделениями «Южной» группировки войск в результате решительных действий.
Вчера подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в период с полуночи до 07:00 мск 23 сентября уничтожили 69 украинских БПЛА над рядом регионов страны, включая Московский регион.
