На КАМАЗе разъяснили ситуацию с трехдневной рабочей неделей

Об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам заседания финкомитета

Фото: Максим Платонов

В октябре трехдневная рабочая неделя для сотрудников ПАО «КАМАЗ» вводиться не будет. Об этом сообщили в пресс-службе компании по итогам финкомитета, прошедшего накануне под председательством гендиректора Сергея Когогина. На заседании обсуждались вопросы загрузки производства и график работы персонала.

— По итогам финкомитета принято решение не вводить трехдневную рабочую неделю в октябре, — заявили в пресс-службе.

Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

При этом на АвтоВАЗе с 29 сентября вводится режим сокращенной четырехдневной рабочей недели. Согласно информации, четырехдневная рабочая неделя на АвтоВАЗе продлится до 28 марта 2026 года, однако может быть отменена досрочно, если ситуация на автомобильном рынке улучшится.

Рената Валеева