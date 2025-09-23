Татарстанские спортсмены выиграли медали чемпионата мира по армрестлингу

Россияне участвовали в международных турнирах впервые за три года

Фото: предоставлено Радиком Камаловым

Татарстанские спортсмены выиграли медали чемпионата мира по армрестлингу, проходившего в Болгарии с 10 по 23 сентября. Это первый международный турнир для россиян за три последних года после отмены санкций.

Спортсмены из Татарстана выступали в составе нейтральных атлетов из России. Марта Волкова и Роман Дряхлых выполнили норматив на получение звания мастера спорта международного класса.

предоставлено Радиком Камаловым

Результаты татарстанских спортсменов на ЧМ-2025:

Девушки, 14-15 лет

1. Сарыкова Полина (весовая категория 60 кг): соревнования на левой руке — золотая медаль, правой руке — бронзовая медаль (тренер: Камалов Радик Рашитович, г.Чистополь).

2. Камалова Ясмина (40 кг): левая рука — серебро, правая рука — серебро (тренер: Камалов Радик Рашитович, г.Чистополь).

3. Габдрахманова Аделина (45 кг): левая рука — серебро, правая рука — серебро (тренер: Габдрахманова Рузия Мансуровна, с.Кукмор).

4. Гайсина Милена (55 кг): левая рука — бронза (тренер: Воронина Виктория Александровна, г.Чистополь).

предоставлено Радиком Камаловым

Ветераны

1. Дряхлых Роман (60 кг): левая рука — золото, правая рука — бронза (тренер: Камалов Радик Рашитович, г.Чистополь).

1. Волкова Марта (70+ кг): левая рука — золото, правая рука — золото (тренер: Пергушев Владислав Евгеньевич, г.Нижнекамск).

1. Воронина Виктория (80 кг): правая рука — золото (тренер: Уразгильдеев Фоат Анварович, г.Чистополь).

2. Волкова Марта (90+ кг): правая рука — серебро (тренер: Пергушев Владислав Евгеньевич, г.Нижнекамск).

3. Дряхлых Роман (55 кг): левая рука — бронза (тренер: Камалов Радик Рашитович, г.Чистополь).

предоставлено Радиком Камаловым

Российские спортсмены были отстранены от международных соревнований по армрестлингу с 2022 года после начала СВО.



Зульфат Шафигуллин