В аэропорту Казани задерживаются и отменены рейсы из-за ограничений

Наиболее значительная задержка у рейса ZF 3019 в Анталью

Фото: Реальное время

В казанском аэропорту наблюдаются задержки и отмены рейсов на вылет и прилет. Сейчас задерживаются девять рейсов на вылет, в том числе международные рейсы в Анталью (Турция), два рейса в Стамбул (Турция), Батуми (Грузия), Шарм-эль-Шейх (Египет), а также рейсы в российские города Усинск, Горно-Алтайск, Санкт-Петербург и Сочи. Два рейса в московский аэропорт Шереметьево отменены.

Наиболее значительная задержка у рейса ZF 3019 в Анталью, вылет которого перенесен с 06:40 на 13:05.

Ожидается, что после 12:00 с задержкой вылетят рейсы в Сочи, Анталью, Калининград и Москву.

Также с опозданием прибывают рейсы в Казань из Перми, Шарм-эль-Шейха, Москвы и Душанбе (Таджикистан).

По данным Росавиации, ограничения действуют с 6:29 мск в нижнекамском аэропорту Бегишево, а с 6:38 — в казанской воздушной гавани. В ведомстве подчеркнули, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Росавиация ранее сообщала об открытии аэропортов Самары, Саратова и Шереметьево. Вчера вечером ограничения были введены для воздушных гаваней Ярославля и Калуги, которые по-прежнему остаются закрытыми.

Рената Валеева