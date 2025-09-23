Новости общества

08:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск — Росавиация

06:34, 23.09.2025

В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности

Как сообщает Росавиация, в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Данная мера действует с 06:29 23 сентября.

Напомним, что на территории Татарстана с 22:15 22 сентября действует режим «Беспилотная опасность».

Дмитрий Зайцев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также