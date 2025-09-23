В аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск — Росавиация
В Татарстане продолжает действовать режим беспилотной опасности
Как сообщает Росавиация, в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Данная мера действует с 06:29 23 сентября.
Напомним, что на территории Татарстана с 22:15 22 сентября действует режим «Беспилотная опасность».
