Батрак — о провале «Ак Барса»: «Будто нужно что-то радикальное»

Эксперт оценил ситуацию с неудачным стартом команды Гатиятулина

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Артем Батрак высказался о неудачном выступлении «Ак Барса» на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эксперт считает, что казанскому клубу необходимо принять радикальные меры.



— Состав — нормальный, но, с другой стороны, усилений летом, считай, не было. Команда пропускает по шесть шайб. Но это не так, когда пропустили шесть и подняли руки. Вроде бьются и стараются, но просто не идет. И как будто здесь нужно действительно что-то радикальное. Мы все понимаем, что состав у «Ак Барса», даже без усилений и трансферов, хороший. Но команда не играет. Значит, тогда, наверное, нужно спрашивать с тренерского штаба, — сказал Батрак «РБ-Спорт».

Также эксперт добавил, что смена капитана летом могла быть связана с желанием улучшить атмосферу в коллективе, однако эффекта данное изменение не дало. В межсезонье Дмитрий Яшкин лишился капитанской нашивки в «Ак Барсе». Новым капитаном «барсов» в августе стал Алексей Марченко.

«Ак Барс» на старте сезона КХЛ потерпел пять поражений в семи матчах. В том числе четырежды в Казани, при этом в трех случаях команда пропускала по шесть шайб за игру.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб Анвара Гатиятулина не будет отправлен в отставку до окончания выездной серии.

Зульфат Шафигуллин