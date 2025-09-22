Источник: вероятность отставки Гатиятулина из «Ак Барса» невысока

Изменений на посту главного тренера в ближайшее время не ожидается

Вероятность отставки Анвара Гатиятулина с поста главного тренера «Ак Барса» невысока. Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

Гатиятулин повезет «Ак Барс» на ближайшую выездную серию по маршруту Астана — Магнитогорск — Екатеринбург.

— Ни для кого не секрет, что в Казани не принимают быстрых решений. Да и если прямо сейчас менять Гатиятулина, то на кого? Разве что в очередной раз уговаривать Билялетдинова, но вряд ли на этот раз сработает, — написал Хайруллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» под руководством Гатиятулина проиграл пять из семи матчей на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции с пятью очками.

В последнем матче в Казани «Ак Барс» был разгромлен «Авангардом» со счетом 1:6. При этом ранее «барсы» дома также проиграли «Металлургу» (3:6) и «Автомобилисту» (3:6).

Зульфат Шафигуллин