В Набережных Челнах назначили нового заместителя руководителя исполкома

Он имеет высшее юридическое образование, окончив Нижегородскую академию МВД России по специальности «юрист»

В Набережных Челнах представлен новый замруководителя исполкома города. На эту должность назначен 46-летний Ильгизар Салимханов.



Он будет отвечать за вопросы в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, охраны общественного порядка, деятельность административной комиссии и административно-технической инспекции, миграционную политику, а также за работу с участниками СВО.



Салимханов родился в Челнах. Он имеет высшее юридическое образование, окончив Нижегородскую академию МВД России по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал службой в органах внутренних дел МВД по Татарстану.

После выхода на военную пенсию работал заместителем управляющего по экономической безопасности, а затем директором по экономической безопасности в коммерческих предприятиях. До назначения в исполком Салимханов возглавлял Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов в должности директора, а с конца 2024 года занимал должность контрактного управляющего в УК «Центральный».

Вчера мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева переназначили на соответствующую должность.

Рената Валеева