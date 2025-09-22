Новости общества

Наиля Магдеева переназначили на должность мэра автограда

17:44, 22.09.2025

Его избрали большинством голосов

Фото: предоставлено пресс-службой исполкома г. Набережные Челны

Мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева переназначили на соответствующую должность. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.

Большинством голосов, по результатам голосования, за кандидатуру Магдеева отдали голоса 37 из 40 депутатов городского совета. Конкуренцию Наилю Магдееву составил Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», получивший поддержку трех депутатов.

Новый срок станет для Магдеева третьим на посту мэра Набережных Челнов. Он занимает эту должность с 2015 года.

Дмитрий Зайцев

