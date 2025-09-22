Наиля Магдеева переназначили на должность мэра автограда
Его избрали большинством голосов
Мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева переназначили на соответствующую должность. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.
Большинством голосов, по результатам голосования, за кандидатуру Магдеева отдали голоса 37 из 40 депутатов городского совета. Конкуренцию Наилю Магдееву составил Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», получивший поддержку трех депутатов.
Новый срок станет для Магдеева третьим на посту мэра Набережных Челнов. Он занимает эту должность с 2015 года.
