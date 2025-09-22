Экс-помощница Байдена Тара Рид получила гражданство России

Тара Рид стала известна в 2020 году, когда она обвинила Джо Байдена в насильственных действиях, произошедших в 1993 году

Бывшая помощница Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид, изменившая имя на Александра Тара МакКейб, получила гражданство России. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на сайте правовых актов.

В документе говорится: «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> МакКейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 года в Соединенных Штатах Америки».

Тара Рид стала известна в 2020 году, когда она обвинила Джо Байдена в насильственных действиях сексуального характера, произошедших в 1993 году, когда он еще был сенатором от штата Делавэр.

Обвинения Рид вызвали широкий общественный резонанс, однако сама она утверждала, что после выступления с этими заявлениями «потеряла все», включая работу. Она также отметила, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не проявили должного интереса к ее истории. Байден, в свою очередь, опроверг обвинения, назвав их неправдой.





Анастасия Фартыгина