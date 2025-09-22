Экс-игрок «Рубина» занял 12-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года

Хвича Кварацхелия с июля 2019 года по март 2022 года защищал цвета «Рубина», где стал одним из ключевых игроков команды

Фото: Максим Платонов

Издание France Football обнародовало результаты голосования за престижную награду «Золотой мяч», и экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия занял 12-е место в списке претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2024/25.

В первой половине прошлого сезона грузинский нападающий выступал за «Наполи», где провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Эти усилия помогли неаполитанцам завоевать титул чемпионов Италии.

В январе 2025 года Кварацхелия подписал контракт с парижским «ПСЖ», и его вклад в новый клуб был значительным: в сезоне 2024/25 он провел 32 матча, в которых забил 8 голов и сделал 8 ассистов, что способствовало победе команды в чемпионате Франции, Кубке страны и Лиге чемпионов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для Кварацхелии это уже второй раз, когда он попадает в список 30 кандидатов на «Золотой мяч». В прошлом году он занял 17-е место.

Стоит отметить, что во второй половине сезона 2018/19 Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», а с июля 2019 года по март 2022 года защищал цвета «Рубина», где стал одним из ключевых игроков команды.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 22 сентября, в Париже, начало — в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Фартыгина