В Госдуме предложили увеличить время оплаты парковки до суток
По словам депутатов, многие водители сталкиваются с техническими сбоями или проблемами со связью, что затрудняет своевременную оплату
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с инициативой увеличить время на оплату платной парковки с текущих 5—15 минут до 24 часов. В документе парламентарии указали на поступающие жалобы от граждан, связанные с нестабильной работой мобильных приложений для оплаты, пишет ТАСС.
В настоящее время в Москве водители обязаны произвести оплату парковки в течение 5 минут с момента начала использования парковочного места, тогда как в Санкт-Петербурге этот срок составляет 15 минут. За нарушение установленного времени предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для физических лиц.
По словам депутатов, многие водители сталкиваются с техническими сбоями или проблемами со связью, что затрудняет своевременную оплату. В результате этого автомобилисты получают штрафы, несмотря на отсутствие намерения уклоняться от оплаты.
— Считаем целесообразным установить единые правила, позволяющие оплачивать парковку в течение суток с момента начала ее использования во всех регионах страны, — говорится в письме.
Авторы инициативы уверены, что изменение порядка оплаты поможет сбалансировать интересы государства и граждан, снизит количество необоснованных штрафов и повысит доверие к транспортной политике.
