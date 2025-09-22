Российские ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву

В настоящее время на местах происшествий работают все экстренные службы города

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России успешно отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на столицу. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

— ПВО Минобороны отражает атаку беспилотных средств, летевших на Москву, — отметил Собянин, добавив, что в настоящее время на местах происшествий работают все экстренные службы города. Власти продолжают мониторить ситуацию и оперативно реагируют на любые изменения.

По словам Собянина, уничтожено семь БПЛА.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о террористической атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По его словам, два беспилотника самолетного типа атаковали территорию предприятия.



Анастасия Фартыгина