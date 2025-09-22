Камиля Назмиева единогласно избрали главой Тукаевского района

Сегодня в ходе заседания райсовета Тукаевского района единогласно был избран новый глава муниципалитета — Камиль Назмиев. Его кандидатуру на пост представил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. В президиуме заседания также присутствовал депутат Госдумы Альфия Когогина.

Назмиев, который ранее был избран в райсовет от Кузкеевского сельского поселения, стал единственным кандидатом на должность главы. В своей приветственной речи он подчеркнул, что Тукаевский район стабильно входит в первую десятку рейтинга социально-экономического развития республики, активно привлекает инвестиции и создает благоприятные условия для сельского хозяйства.

— Я считаю, что глава района должен быть открытым для диалога с жителями. Я готов сотрудничать со всеми, кто хочет сделать наш район лучше, — жителями, депутатами, многочисленными организациями и бизнесом. Убежден, что вместе мы сможем сделать Тукаевский район еще более процветающим и комфортным, — отметил новоиспеченный глава.

Также на заседании был переизбран на должность замглавы Рустем Закиров, который в течение последнего года исполнял обязанности руководителя района.

Напомним, что сегодня, 22 сентября, депутаты Казанской городской думы избрали мэра столицы Татарстана. Им стал Ильсур Метшин.



Анастасия Фартыгина