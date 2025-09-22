«Стрела-Ак Барс» узнала соперника по полуфиналу чемпионата России по регби

Сыграют в Казани с «Красным Яром»

Стали известны полуфинальные пары чемпионата России по регби. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте турнира.

В полуфинале чемпионата России казанская «Стрела-Ак Барс» сыграет с красноярским «Красным Яром». Команды проведут два матча: в Казани (27 сентября, в 11:30 по мск) и в Красноярске (5 октября, 10:00 по мск).

В другой полуфинальной паре сразятся «Динамо» и «Енисей-СТМ», которые встретятся 28 сентября и 4 октября.

«Стрела-Ак Барс» финишировала на третьей позиции по итогам регулярного чемпионата России по регби. В тройку лучших вошли лидер «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», занявший второе место.

Подробное превью выступлений «Стрелы-Ак Барс» читайте в материале «Реального времени».

Плей-офф за 1-4 места

27 сентября, 11:30. «Стрела-Ак Барс» — «Красный Яр»

28 сентября, 16:00. «Динамо» — «Енисей-СТМ»

4 октября, 13:00. «Енисей-СТМ» — «Динамо»

5 октября, 10:00. «Красный Яр» — «Стрела-Ак Барс»

Зульфат Шафигуллин