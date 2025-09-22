Баканов: Россия планирует изготовить и запустить 300 ракет за 10 лет

Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника-2025»

В России в течение ближайших 10 лет планируется изготовление и запуск порядка 300 ракет, что составляет в среднем 20-30 ракет в год. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника-2025».

Баканов отметил, что данный проект является частью национального проекта «Развитие космической деятельности Российской Федерации», который включает восемь федеральных проектов с четко определенными ключевыми показателями эффективности (KPI) на каждый год.

Реальное время / realnoevremya.ru

— В рамках данного проекта за 10 лет должна быть изготовлена 1 тыс. космических аппаратов. Каждый из них состоит в среднем из 2 тыс. компонентов радиоэлектронной промышленности. Кроме того, помимо ракет, важным аспектом является создание наземного управления и потребительских терминалов — это десятки и сотни тысяч устройств, которые будут доступны для потребителей, — добавил он.

Напомним, что Россия также в скором времени разработает собственный терминал спутниковой связи, аналогичный системе Starlink компании SpaceX.



Анастасия Фартыгина