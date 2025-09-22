Роспотребнадзор прокомментировал запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

С 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начала работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Фото: Инна Серова

Роспотребнадзор назвал недостоверными сообщения, распространяемые в некоторых Telegram-каналах, о запуске «специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса» и о том, что прививки от гриппа якобы несут «особую угрозу» для вакцинированных.

— Сообщения о «специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса» являются фейковыми. В ряде Telegram-каналов распространяется недостоверная информация, согласно которой операторы горячей линии якобы отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на «особую угрозу» для вакцинированных, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Роспотребнадзор подчеркнул, что с 22 сентября по 3 октября во всех регионах России начала работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Эта ежегодная акция направлена на информирование населения о мерах профилактики респираторных заболеваний и графиках вакцинации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Никаких инструкций по отговариванию от вакцинации сотрудники Роспотребнадзора не получали, — заявили в ведомстве, призвав граждан доверять только официальной информации.

В Татарстане обратиться на горячую линию можно:

по телефону Единого консультационного центра круглосуточно: 8 (800) 555-49-43,

по телефонам: 8 (843) 238-52-11, 8 (843) 238-96-84 в будние дни с 09:00 до 17:00.

Рената Валеева