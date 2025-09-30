Специалист: в России наблюдается кадровый голод в сфере кибербезопасности

Технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов поделился одной из ключевых проблем российского рынка IT

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Кадровый голод в сфере информационной безопасности стал одной из ключевых проблем российского рынка IT. Несмотря на высокий уровень развития кибербезопасности в стране, компании испытывают серьезные трудности с поиском квалифицированных специалистов. Об этом в интервью «Реальному времени» на форуме Kazan Digital Week 2025 рассказал технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Текущая ситуация усугубляется тем, что Россия входит в число наиболее атакуемых стран в мире, что повышает потребность в квалифицированных специалистах по информационной безопасности. Эксперт прогнозирует, что дефицит кадров сохранится как минимум в ближайшие два года.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Просто они не успевают подготовиться, сейчас область информационной безопасности, кибербезопасности — это очень модно, но людей не хватает, — рассказал Иванов.

Острая нехватка кадров наблюдается как в разработке средств защиты, так и в их эксплуатации. Сотрудников приходится искать по всей стране.

— Есть там своя специфика, так как это не обычные разработчики, здесь должно быть более глубокое понимание работы различных ПО, «железа» в том числе, ИИ. Это достаточно уникальные кадры, которые приходится искать по всей России, — отмечает IT-специалист.

Минцифры расширит возможности получения отсрочки от армии для IT-специалистов. Кроме того, предлагается расширить перечень актуальных IT-специальностей, дающих право на отсрочку.

Наталья Жирнова