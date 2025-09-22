Юртайкин из «Нефтехимика» признан лучшим нападающим недели в КХЛ

Форвард нижнекамцев забросил две шайбы и отдал четыре ассиста

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила четверых лучших хоккеистов по итогам игровой недели.

Среди нападающих отмечена игра форварда «Нефтехимика» Данила Юртайкина. Хоккеист забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи в трех матчах. Обе шайбы Юртайкина стали победными для «Нефтехимика» — с «Ак Барсом» (2:1) и «Автомобилистом» (4:1).

Лучшими игроками недели в КХЛ признаны вратарь Адам Хуска из «Адмирала», защитник «Спартака» Даниил Орлов и новичок «Металлурга» Михаил Федоров.

Юртайкин перешел в «Нефтехимик» в межсезонье из «Лады», в составе нижнекамской команды форвард забил три гола и отдал шесть ассистов в семи матчах.

Зульфат Шафигуллин