Юртайкин из «Нефтехимика» признан лучшим нападающим недели в КХЛ
Форвард нижнекамцев забросил две шайбы и отдал четыре ассиста
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила четверых лучших хоккеистов по итогам игровой недели.
Среди нападающих отмечена игра форварда «Нефтехимика» Данила Юртайкина. Хоккеист забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи в трех матчах. Обе шайбы Юртайкина стали победными для «Нефтехимика» — с «Ак Барсом» (2:1) и «Автомобилистом» (4:1).
Лучшими игроками недели в КХЛ признаны вратарь Адам Хуска из «Адмирала», защитник «Спартака» Даниил Орлов и новичок «Металлурга» Михаил Федоров.
Юртайкин перешел в «Нефтехимик» в межсезонье из «Лады», в составе нижнекамской команды форвард забил три гола и отдал шесть ассистов в семи матчах.
Справка
