Принадлежащий «Рубину» форвард Тахери возглавил гонку бомбардиров в Иране

Нападающий забил четыре гола в четырех турах иранского чемпионата

Нападающий «Пайкана» Касра Тахери возглавил гонку лучших бомбардиров чемпионата Ирана. Футболист, принадлежащий казанскому «Рубину», забил четыре гола в четырех турах Про-лиги.

В минувшие выходные Тахери оформил дубль в ворота «Эстегляля» из Тегерана, сама встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Клуб после четырех туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Ирана.

Всего в нынешнем сезоне за «Пайкан» и молодежную сборную Ирана нападающий забил девять голов в восьми матчах.

С февраля 2024 года Тахери является футболистом «Рубина». В составе казанского клуба нападающий провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

В летнее трансферное окно в 2025 году Тахери перешел на правах аренды в иранский «Пайкан» до конца сезона.

Зульфат Шафигуллин