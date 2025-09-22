Семьям погибших в результате атаки БПЛА в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей

В ночь на 22 сентября стало известно, что в результате ударов по санаторию погибли три человека

Фото: Артем Дергунов

Семьи погибших в результате ударов украинских беспилотников по поселку Форос получат единовременную материальную помощь в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

— Еще раз выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, всем обязательно будет оказана необходимая помощь, — написал Аксенов.

Помимо выплат семьям погибших, материальную поддержку получат и пострадавшие в результате атаки. Гражданам, получившим ранения тяжелой и средней степени тяжести, будет выплачено по 600 тыс. рублей, а получившим легкие травмы — по 300 тыс. рублей.

Напомним, вечером 21 сентября Сергей Аксенов сообщил об атаке на Форос. По его словам, беспилотники нанесли повреждения объектам на территории санатория «Форос» и зданию школы в поселке. В ночь на 22 сентября стало известно, что в результате ударов по санаторию погибли три человека, еще 16 получили ранения. Минобороны заявило, что на атакованной территории отсутствуют военные объекты.

Стоит отметить, что санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе общественной организации «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» за 1,4 млрд рублей. Ранее он принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского*.

Рената Валеева